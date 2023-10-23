Погода в Украине на 23 октября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

В Гидрометцентре показали карту, в каких областях сегодня будет идти сильный дождь
Погода в Украине в понедельник, 23 октября, будет облачной с прояснениями. Западным, северо-восточным и восточным областям будут досаждать дожди. Столбики термометров будут показывать максимальную температуру днем +25 °С. Теплее всего будет в южных областях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 23 октября
По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 23 октября, ночью в западных, днем в северо-восточных и восточных областях следует ожидать дождя, на остальной территории без существенных осадков.
"Ветер юго-западный, западный, 7 — 12 м/с, в северной части местами порывы 15 — 20 м/с", — говорится в сообщении.
Температура:
- ночью: 8 — 13°,
- днем: 14 — 19°, в южной части: 21 — 26°.
Напомним, в понедельник, 23 октября, в Киеве и области будет прохладная и пасмурная погода. Синоптики не прогнозируют существенных осадков, однако предупреждают о сильном тумане. В связи с непогодой объявлен первый уровень опасности.
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