Погода в Украине на 23 октября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Мужчина попал под сильный дождь. Фото: depositphotos.com

Погода в Украине в понедельник, 23 октября, будет облачной с прояснениями. Западным, северо-восточным и восточным областям будут досаждать дожди. Столбики термометров будут показывать максимальную температуру днем +25 °С. Теплее всего будет в южных областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 23 октября

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 23 октября, ночью в западных, днем в северо-восточных и восточных областях следует ожидать дождя, на остальной территории без существенных осадков.

"Ветер юго-западный, западный, 7 — 12 м/с, в северной части местами порывы 15 — 20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура:

ночью: 8 — 13°,

днем: 14 — 19°, в южной части: 21 — 26°.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 23 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 23 октября, в Киеве и области будет прохладная и пасмурная погода. Синоптики не прогнозируют существенных осадков, однако предупреждают о сильном тумане. В связи с непогодой объявлен первый уровень опасности.