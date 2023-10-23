Погода в Україні на 23 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

Чоловік потрапив під рясний дощ. Фото: depositphotos.com

Погода в Україні у понеділок, 23 жовтня, буде хмарною з проясненнями. Західним, північно-східним та східним областям докучатимуть дощі. Стовпчики термометрів показуватимуть максимальну температуру вдень + 25 °С. Найтепліше буде у південних областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 23 жовтня

За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 23 жовтня, вночі в західних, вдень у північно-східних та східних областях варто чекати на дощ, на решті території без істотних опадів.

"Вітер південно-західний, західний, 7 — 12 м/с, у північній частині місцями пориви 15 — 20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура:

вночі: 8 — 13°,

вдень: 14 — 19°, у південній частині: 21 — 26°.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 23 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у понеділок, 23 жовтня, у Києві та області буде прохолодна та похмура погода. Синоптики не прогнозують істотних опадів, однак, попереджають про сильний туман. У зв'язку з негодою оголошено перший рівень небезпеки.