Погода в Украине на 16 октября - прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Человек мерзнет на улице. Фото: depositphotos.com

В понедельник, 16 октября, в Украину придет похолодание. На большинстве территории будет идти дождь. А в Карпатах ждут мокрый снег. Столбики термометров днем будут показывать не более 18 градусов с отметкой +.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 16 октября

В Гидрометцентре отмечают, что в первый день недели будет облачно с прояснениями.

Дожди следует ожидать в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Лишь в юго-восточных областях ночью без осадков.

"Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем в Украине порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

В Карпатах в этот день ожидается дождь и будет падать мокрый снег. Столбики термометров могут показывать ночью -3 °С, днем 0-5 °С с отметкой +.

Температура в Украине:

днем: +11...16 °С;

ночью: +3...8 °С.

Прогноз погоды в Украине на 16 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 16 октября в Украину придет существенное похолодание. На всей территории ожидается дождь. Тяжело будет Полтавской, Сумской и Харьковской областям. Столбики термометров будут показывать в среднем +10 °С.