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У Гідрометцентрі склали карту на сьогодні, де найбільше похолоднішає та випаде сніг

16 жовтня 2023 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 16 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Чоловік мерзне на вулиці. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок, 16 жовтня, в Україну прийде похолодання. На більшості території країни буде падати дощ. А в Карпатах чекають на мокрий сніг. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть не більше 18 градусів з позначкою +.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 16 жовтня

У Гідрометцентрі зазначають, що у перший день тижня буде хмарно з проясненнями.

Дощі варто чекати на Полтавщині, Сумщині та Харківщині. Лише у південно-східних областях вночі без опадів.

"Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень в Україні пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.

У Карпатах цього дня — дощитиме та падатиме мокрий сніг. Стовпчики термометрів можуть показувати вночі -3 °С, вдень 0-5 °С з позначкою +.

Температура в Україні:

  • вдень: +11...16 °С;
  • вночі: +3...8 °С. 
Погода в Україні на 16 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 16 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 16 жовтня, в Україну прийде суттєве похолодання. На всій території очікуються дощі. Непереливки буде Полтавській, Сумській та Харківській областям. Стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +10°С.

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