Погода в Україні на 16 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур

У Гідрометцентрі склали карту на сьогодні, де найбільше похолоднішає та випаде сніг
У понеділок, 16 жовтня, в Україну прийде похолодання. На більшості території країни буде падати дощ. А в Карпатах чекають на мокрий сніг. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть не більше 18 градусів з позначкою +.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 16 жовтня
У Гідрометцентрі зазначають, що у перший день тижня буде хмарно з проясненнями.
Дощі варто чекати на Полтавщині, Сумщині та Харківщині. Лише у південно-східних областях вночі без опадів.
"Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень в Україні пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.
У Карпатах цього дня — дощитиме та падатиме мокрий сніг. Стовпчики термометрів можуть показувати вночі -3 °С, вдень 0-5 °С з позначкою +.
Температура в Україні:
- вдень: +11...16 °С;
- вночі: +3...8 °С.
Нагадаємо, 16 жовтня, в Україну прийде суттєве похолодання. На всій території очікуються дощі. Непереливки буде Полтавській, Сумській та Харківській областям. Стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +10°С.
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