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В ГУР предупредили о лицах, выдающих себя за сотрудников разведки

21 июня 2023 12:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В ГУР предупредили о лицах, выдающих себя за сотрудников разведки
Спецназовец ГУР МО Украины. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что чужие лица представляют себя сотрудниками разведки, хотя таковыми не являются. Это создает серьезные риски информационной безопасности государства.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

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Разведка заявляет, что такое поведение используется для самопиара и несет большую угрозу государству.

"Просим представителей украинских медиа и лидеров общественного мнения более тщательно верифицировать настоящие регалии лиц, приглашенных для комментариев/интервью/эфиров. Официальные комментарии и информирование общества от имени Главного управления разведки Министерства обороны Украины дают только определенные соответствующими должностными обязанностями лица", — отметили в военной разведке.

 

В ГУР предупредили о лицах, выдающих себя за сотрудников разведки. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что армия РФ по меньшей мере дважды направляла ракеты на здание Главного управления разведки Министерства обороны Украины. При этом впервые это произошло в марте 2022 года, а в последний раз — в мае 2023 года.

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