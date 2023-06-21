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У ГУР попередили про осіб, які видають себе за співробітників розвідки

21 червня 2023 12:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У ГУР попередили про осіб, які видають себе за співробітників розвідки
Спецназівець ГУР МО України. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що чужі особи презентують себе співробітниками розвідки, хоча такими не є. Це створює серйозні ризики діл інформаційної безпеки держави.

Про це повідомляє ГУР МО України.

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Розвідка заявляє, що така поведінка використовується для самопіару та несе велику загрозу для держави.

"Просимо представників українських медіа та лідерів громадської думки ретельніше верифікувати справжні регалії осіб, запрошених для коментарів/інтерв’ю/ефірів. Офіційні коментарі та інформування суспільства від імені Головного управління розвідки Міністерства оборони України надають лише визначені відповідними посадовими обов'язками особи", — зазначили у воєнній розвідці. 

 

У ГУР попередили про осіб, які видають себе за співробітників розвідки. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що армія РФ щонайменше двічі направляла ракети на будівлю Головного управління розвідки Міністерства оборони України. При цьому вперше це сталося у березні 2022 року, а востаннє — у травні 2023 року.

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