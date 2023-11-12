День виноградаря и винодела Украины

Винный погреб шато Трубецкого до вторжения России. Фото: Instagram/@stoicwinery

В воскресенье, 12 ноября, Украина отмечает День виноградаря и винодела. В этот день стоит вспомнить винодельни Херсонщины — региона, который благодаря своему климату и плодородным почвам был идеальным местом для выращивания винограда до прихода россиян.

Новини.LIVE подготовили материал об известных винодельнях Херсонщинах, пострадавших от войны, — "Таврия" и Stoic Winery (бывшее шато Трубецкого).

Читайте также:

Новокаховские винодельни

На территории Новокаховской территориальной общины находятся 2 мощных производителя украинских вин. Это "Дом марочных коньяков Таврия" и бывшее шато Трубецкого, которое ныне называется Stoic Winery (почему изменили название — расскажем дальше).

Оба этих предприятия имеют более чем столетнюю историю — они были основаны еще в позапрошлом веке.

"Они славились тем, что, в отличие от многих производителей, имеют свои виноградники. А это собственный спирт, собственная перекурка, соответствующее качество. И это коллекционные, качественные коньяки и вина", — рассказывает мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.

Также эти две винодельни значительно способствовали популяризации региона в туристическом плане. В значительной степени благодаря так называемым "алкотурам" — экскурсиям и дегустациям на винодельнях — развивалась экономика громады.

Винодельня князя Трубецкого

Винодельня Трубецкого была основана в 1889 году.

В преддверии 24 февраля 2022 года винодельня занимала лидирующие позиции в премиальном сегменте украинских вин, занимая более половины рынка.

Под виноградники в шато было отведено 200 гектаров территории, из которых 120 га были постоянно засажены. А производили более 300 тысяч бутылок, разного периода выдержки в бочках, в год.

Виноградники Stoic Winery до вторжения России. Фото: Instagram/@stoicwinery

Но на территории шато Трубецкого было не только производство вин — был музей, куда водили дегустационные экскурсии, ресторан, гостиница и бассейн. Ежегодно шато посещали десятки тысяч человек, делая его одним из самых популярных мест отдыха Херсонской области.

Однако 24 февраля винодельня Трубецкого была оккупирована в первые часы после начала полномасштабного вторжения.

В течение 134 лет винодельня пережила революцию 1917 года, две мировые войны, борьбу с пьянством в СССР 1980-х, упадок 1990-х. Однако никогда не было таких разрушений, как сейчас.

Винодельня Трубецкого до и после вторжения России. Фото: Instagram/@stoicwinery

"Само здание шато, которому больше 120 лет, очень сильно пострадало. Можно сказать, почти уничтожено. Там и крыша пробита, и башня почти разрушена, сгорел домик винодела. Очень много попаданий снарядов", — рассказывает маркетинг-директор шато Сергей Пархомчук.

После освобождения Херсона винодельню решили переименовать в Stoic Winery.

"Было принято решение дать такое философское название. Стоицизм — это такая греческая философия, которая говорит о том, что не нужно жить прошлым — нужно жить настоящим и думать о будущем. Быть устойчивым к происходящему. Эта философия нам сегодня очень подходит", — объясняет Сергей.

Хотя территорию винодельни освободили год назад, работники до сих пор не могут туда попасть из-за постоянных обстрелов. Поэтому одесская винодельня Chateau-Pinot предложила Stoic Winery работать вместе.

Там предприятие уже выпустило новую марку вина Dnipro Hills, которую, к сожалению, не успели выпустить в Херсонской области.

Сейчас Stoic Winery продолжает работать и верит, что как можно скорее вернется в Херсонскую область.

"Здесь надежда только на наши ВСУ и на то, что они смогут выгнать врага. А когда мы туда вернемся, поймем, с чем имеем дело, отстроимся и возобновим производство", — убежден Сергей Пархомчук.

"Дом марочных коньяков "Таврия"

"Дом марочных коньяков "Таврия" также имеет более чем столетнюю историю и был основан в позапрошлом веке.

Предприятие выращивало более 30 разных сортов винограда на территории в 1 700 га.

Производство "Дома марочных коньяков "Таврия" до вторжения России. Фото: google.com

Но когда зашли россияне, почти все, над чем так усердно годами работало предприятие, было уничтожено.

"Таврия" находится на левом берегу Днепра, поэтому предприятие до сих пор в оккупации. Убытки для завода и полей огромны.

"Виноградники никто не возделывает — они пропали. Их уже нельзя использовать. Само предприятие, к счастью, еще целое, хотя и были "прилеты", — рассказывает мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.

В конце прошлого лета с предприятия россияне вывезли все запасы спиртов.

Цех выдержки спиртов в Таврии был туристическим местом. Там были изделия и 20-летней, и 30-летней выдержки. Все это оккупанты загрузили и вывезли в Краснодарский край.

Также полностью опустошили склады готовой продукции вместе с коллекционными изделиями. Дорогостоящую технику тоже украли.

Сейчас с территории предприятия была сделана линия фронта, поэтому единственная надежда сегодня — на военнослужащих ВСУ.

После освобождения территории потребуется очень много времени и финансов на восстановление предприятия, однако руководство "Таврии" и местные власти готовы.

Урожай "Дома марочных коньяков "Таврия" до вторжения России. Фото: Facebook/Tavria Distillery

"Как только враг будет выгнан с нашей территории, есть намерения восстановить все это. Нужно будет высаживать и возделывать новый виноград, соблюдать технологии. И мы вернем ту славу, которая была заложена в основу предприятия. Мы не имеем права на другое", — говорит Владимир Коваленко.

Мэр Новой Каховки убежден, что винодельни Херсонщины должны ценить работу военных и возобновить производство во славу тех, кто вернет виноградники под контроль родной Украины.