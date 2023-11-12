День виноградаря та винороба України

Винний погреб шато Трубецького до вторгнення Росії. Фото: Instagram/@stoicwinery

У неділю, 12 листопада, Україна відзначає День виноградаря та винороба. Цього дня варто згадати виноробні Херсонщини — регіону, який завдяки своєму клімату та родючим ґрунтам був ідеальним місцем для вирощування винограду до приходу росіян.

Новини.LIVE підготували матеріал про відомі виноробні Херсонщини, які постраждали від війни, — "Таврія" та Stoic Winery (колишнє шато Трубецького).

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Новокаховські виноробні

На території Новокаховської територіальної громади розташовані два потужні виробники українських вин. Це "Дім марочних коньяків "Таврія" та колишнє шато Трубецького, яке нині має назву Stoic Winery (чому змінили назву — розповімо далі).

Обидва ці підприємства мають більш ніж сторічну історію — вони були засновані ще в позаминулому столітті.

"Вони славилися тим, що, на відміну від багатьох виробників, мають свої виноградники. А це власний спирт, власна перекурка, відповідна якість. І це колекційні, якісні коньяки та вина", — розповідає мер Нової Каховки Володимир Коваленко.

Також ці дві виноробні значно сприяли популяризації регіону в туристичному плані. Значною мірою завдяки так званим "алкотурам" — екскурсіям та дегустаціям на виноробнях — розвивалась економіка громади.

Виноробня князя Трубецького

Виноробня Трубецького була заснована 1889 року.

Напередодні 24 лютого 2022 року виноробня посідала провідні позиції в преміальному сегменті українських вин, займаючи більше половини ринку.

Під виноградники у шато було відведено 200 гектарів території, з яких 120 га було постійно засаджено. А виробляли понад 300 тисяч пляшок, різного періоду витримки в бочках, на рік.

Виноградники Stoic Winery до вторгнення Росії. Фото: Instagram/@stoicwinery

Та на території шато Трубецького було не лише виробництво вин — був музей, куди водили дегустаційні екскурсії, був також ресторан, готель та басейн. Щороку шато відвідували десятки тисяч людей, роблячи його одним з найпопулярніших місць відпочинку Херсонщини.

Однак 24 лютого виноробня Трубецького була окупована в перші ж години після початку повномасштабного вторгнення.

Протягом 134 років виноробня пережила революцію 1917 року, дві світові війни, боротьбу з пияцтвом в СРСР 1980-х, занепад 1990-х. Однак ніколи не було таких руйнувань, як зараз.

Виноробня Трубецького до та після вторгнення Росії. Фото: Instagram/@stoicwinery

"Сама будівля шато, якій більше 120 років, дуже сильно понівечена. Можна сказати, майже знищена. Там і дах пробитий, і вежа майже зруйнована, згорів будиночок винороба. Дуже багато влучань снарядів", — розповідає маркетинг-директор шато Сергій Пархомчук.

Після звільнення Херсона виноробню вирішили перейменувати на Stoic Winery.

"Було прийнято рішення дати таку філософську назву. Стоїцизм — це така грецька філософія, яка каже про те, що не треба жити минулим — треба жити сьогоденням і думати про майбутнє. Бути стійким до того, що відбувається. Ця філософія нам сьогодні дуже підходить", — пояснює Сергій.

Хоча територію виноробні звільнили рік тому, працівники досі не можуть до неї потрапити через постійні обстріли. Тож одеська виноробня Chateau-Pinot запропонувала Stoic Winery працювати разом.

Там підприємство вже випустило нову марку вина Dnipro Hills, яку, на жаль, не встигли випустити на Херсонщині.

Зараз Stoic Winery продовжує працювати й вірить, що якомога скоріше повернеться на рідну Херсонщину.

"Тут надія тільки на наші ЗСУ і на те, що вони зможуть вигнати ворога. А коли ми туди повернемося, то зрозуміємо, з чим маємо справу, і відбудуємось та відновимо виробництво", — переконаний Сергій Пархомчук.

"Дім марочних коньяків "Таврія"

"Дім марочних коньяків "Таврія" також має понад столітню історію та був заснований позаминулого століття.

Підприємство вирощувало понад 30 різних сортів винограду на території 1700 гектарів.

Виробництво "Дому марочних коньяків "Таврія" до вторгнення Росії. Фото: google.com

Та коли зайшли росіяни, майже все, над чим так старанно роками працювало підприємство, було знищено.

"Таврія" розташована на лівому березі Дніпра, тож підприємство досі перебуває в окупації. Збитки для заводу та полів — величезні.

"Виноградники ніхто не обробляє — вони пропали. Їх вже не можна використовувати. Саме підприємство, на щастя, ще ціле, хоча й були "прильоти", — розповідає мер Нової Каховки Володимир Коваленко.

Наприкінці минулого літа з підприємства росіяни вивезли всі запаси спиртів.

Цех витримки спиртів Таврії був туристичним місцем. Там були вироби й 20-річної, і 30-річної витримки. Усе це окупанти завантажили та вивезли у Краснодарський край.

Також повністю спустошили склади готової продукції разом з колекційними виробами. Вартісну техніку теж викрали.

Нині з території підприємства зробили лінію фронту, тож єдина надія нині — на військовослужбовців ЗСУ.

Після звільнення території знадобиться дуже багато часу та фінансів на відновлення підприємства, однак керівництво "Таврії" та місцева влада готові.

Урожай "Дому марочних коньяків "Таврія" до вторгнення Росії. Фото: Facebook/Tavria Distillery

"Як тільки ворог буде вигнаний з нашої території, є наміри відновити все це. Потрібно буде висаджувати та обробляти новий виноград, дотримуватись технологій. І ми повернемо ту славу, яка була закладена в основу підприємства. Ми не маємо права на інше", — каже Володимир Коваленко.

Мер Нової Каховки переконаний: виноробні Херсонщини мають цінувати роботу військових і відновити виробництво заради тих, хто поверне виноградники під контроль рідної України.