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В Каховском водохранилище снижается уровень воды, которой охлаждают ЗАЭС: есть ли опасность

3 февраля 2023 20:43
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
В Каховском водохранилище снижается уровень воды, которой охлаждают ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Постоянная миссия МАГАТЭ, работающая на площадке временно оккупированной Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе атомной электростанции, зафиксировала снижение уровня воды в Каховском водохранилище. Пока это не несет непосредственной угрозы.

Об этом сообщает Энергоатом.

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По проекту станции большой пруд-охладитель расположен вблизи блоков ЗАЭС, поэтому уровень воды в нем выше уровня Каховского водохранилища. Однако основания для волнения все равно есть.

"Несмотря на то, что снижение уровня воды не представляет непосредственной угрозы для ядерной безопасности, оно может стать источником беспокойства, если процесс будет продолжаться. Это еще раз демонстрирует многочисленные потенциальные риски для крупной атомной станции во время войны и подчеркивает, что мы никогда не должны успокаиваться относительно ее безопасности и защиты", — сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он отметил, что продолжает консультации с Украиной и рф, чтобы в ближайшее время согласовать и ввести демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС. Гросси подчеркнул, что хотя в этих дискуссиях уже достигли определенного прогресса, все продвигается и согласовывается слишком медленно и со всех сторон нужны более решительные усилия.

Напомним, после освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара украинским военным понадобится минимум два месяца для обезвреживания всех взрывных устройств. Российские оккупанты целенаправленно превращают крупнейшую в Европе АЭС в военную базу, минуя все вокруг из-за страха перед ВСУ.

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