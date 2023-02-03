У Каховському водосховищі знижується рівень води, якою охолоджують ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo

Постійна місія МАГАТЕ, яка працює на майданчику тимчасово окупованої Запорізької АЕС — найбільшої в Європі атомної електростанції, зафіксувала зниження рівня води в Каховському водосховищі. Поки що це не несе безпосередньої загрози.

Про це повідомляє Енергоатом.

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За проєктом станції великий ставок-охолоджувач розташований поблизу блоків ЗАЕС, тому рівень води в ньому вищий за рівень Каховського водосховища. Проте підстави для хвилювання все одно є.

"Попри те, що зниження рівня води не становить безпосередньої загрози для ядерної безпеки, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо процес триватиме. Це ще раз демонструє численні потенційні ризики для великої атомної станції під час війни та підкреслює, що ми ніколи не повинні заспокоюватися щодо її безпеки та захисту", — сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він зазначив, що продовжує консультації з Україною та рф, аби найближчим часом узгодити і запровадити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС. Гроссі підкреслив, що хоча у цих дискусіях вже досягли певного прогресу, проте все просувається й узгоджується надто повільно й з усіх сторін потрібні більш рішучі зусилля.

Нагадаємо, після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодару українським військовим знадобиться мінімум два місяці для знешкодження всіх вибухових пристроїв. Російські окупанти цілеспрямовано перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, мінуючи все навколо через страх перед ЗСУ.