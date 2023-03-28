В Карпаты снова вернулась зима: фиксируют минусовую температуру
Настоящая зима и белые снега вернулись в горы. Карпаты в конце марта "почувствовали" низкие градусы температуры.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
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В Карпатах снова зима
На горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер 7-8 м/с. Температура воздуха -16°C. Сегодня на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется снеголавинная опасность.
"Поэтому лучше отложить туристические путешествия и дождаться более благоприятной погоды", — сообщает ГСЧС Украины.
Напомним, что 28 марта синоптики отмечали, что в течение дня, 29 марта, по всей Украине будет облачно. В некоторых областях наблюдается мокрый снег, в некоторых - дождь. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.