В Карпаты снова вернулась зима: фиксируют минусовую температуру

Зима вернулась в Карпаты

Настоящая зима и белые снега вернулись в горы. Карпаты в конце марта "почувствовали" низкие градусы температуры.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В Карпатах снова зима

На горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер 7-8 м/с. Температура воздуха -16°C. Сегодня на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется снеголавинная опасность.



"Поэтому лучше отложить туристические путешествия и дождаться более благоприятной погоды", — сообщает ГСЧС Украины.

Напомним, что 28 марта синоптики отмечали, что в течение дня, 29 марта, по всей Украине будет облачно. В некоторых областях наблюдается мокрый снег, в некоторых - дождь. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.