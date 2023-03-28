У Карпати знову повернулася зима: фіксують мінусову температуру
Справжня зима та білі сніги повернулась у гори. Карпати в кінці березня "відчули" низькі градуси температури.
Про це повідомляє ДСНС України.
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В Карпатах знову зима
Зазначається, що на горі Піп Іван Чорногорський хмарно, вітер 7-8 м/с. Температура повітря -16°C. Сьогодні на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.
"Тож краще відкласти туристичні мандрівки і дочекатися більш сприятливої погоди", — повідомляє ДСНС України.
Нагадаємо, що 28 березня синоптики зазначали, що протягом дня, 29 березня, по всій Україні буде хмарно. В деяких областях буде спостерігатись мокрий сніг, в деяких у вигляді дощу. На решті території без істотних опадів. На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.