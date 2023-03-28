У Карпати знову повернулася зима: фіксують мінусову температуру

Зима повернулась в Карпати

Справжня зима та білі сніги повернулась у гори. Карпати в кінці березня "відчули" низькі градуси температури.

Про це повідомляє ДСНС України.

В Карпатах знову зима

Зазначається, що на горі Піп Іван Чорногорський хмарно, вітер 7-8 м/с. Температура повітря -16°C. Сьогодні на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.



"Тож краще відкласти туристичні мандрівки і дочекатися більш сприятливої погоди", — повідомляє ДСНС України.

Нагадаємо, що 28 березня синоптики зазначали, що протягом дня, 29 березня, по всій Україні буде хмарно. В деяких областях буде спостерігатись мокрий сніг, в деяких у вигляді дощу. На решті території без істотних опадів. На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.