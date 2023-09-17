В Херсоне среди руин рынка вырос арбуз: видео

Арбуз, выросший из асфальта. Фото: скриншот с видео

Несмотря на войну и постоянные обстрелы, в Херсоне посреди города вырос арбуз. "Урожай" заметили местные жители вблизи центрального рынка, который разрушили российские оккупанты.

Соответствующее видео распространяется в Telegram.

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В Херсоне из-под асфальта вырос арбуз

Следовательно, местная жительница, обратившая внимание на "находку", отмечает, что арбуз вырос достаточно большого размера. Интересен и тот факт, что в процессе созревания и роста ни у кого не появилось мысли сорвать "урожай".

Напомним, в Одессе, во время разгара сезона арбузов, в прилавки рынков и магазинов не допустили почти 4 тонны бахчевых. Также это касается и дынь, у которых обнаружили сверхвысокое содержание нитратов, что может оказаться смертельным для человека.

В то же время, перед этим в сети продуктовых магазинов "Сільпо" отрицали наличие нитратов в арбузах, которые находились в продаже.