У Херсоні посеред руїн ринку виріс кавун: відео

Кавун, який виріс з асфальту. Фото: скриншот з відео

Попри війну та постійні обстріли, у Херсоні посеред міста виріс кавун. "Урожай" помітили місцеві мешканці поблизу центрального ринку, який зруйнували російські окупанти.

Відповідне відео поширюють у Telegram.

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У Херсоні з-під асфальту виріс кавун

Відтак, місцева мешканка, яка звернула увагу на "знахідку" зазначає, що кавун виріс достатньо великого розміру. Цікавий і той факт, що у процесі дозрівання та зростання, ні в кого не з'явилося думки зірвати "урожай".

Нагадаємо, в Одесі, під час розпалу сезону кавунів, до прилавків ринків та магазинів не допустили майже 4 тонни баштанних. Також це стосується і динь, у яких виявили надвисокий вміст нітратів, що може бути смертельним для людини.

Водночас, перед цим у мережі продуктових магазинів "Сільпо" заперечили наявність нітратів у кавунах, які знаходяться в продажу.