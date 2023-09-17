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У Херсоні посеред руїн ринку виріс кавун: відео

17 вересня 2023 17:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Херсоні посеред руїн ринку виріс кавун: відео
Кавун, який виріс з асфальту. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Попри війну та постійні обстріли, у Херсоні посеред міста виріс кавун. "Урожай" помітили місцеві мешканці поблизу центрального ринку, який зруйнували російські окупанти. 

Відповідне відео поширюють у Telegram.

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Відтак, місцева мешканка, яка звернула увагу на "знахідку" зазначає, що кавун виріс достатньо великого розміру. Цікавий і той факт, що у процесі дозрівання та зростання, ні в кого не з'явилося думки зірвати "урожай". 

 

Нагадаємо, в Одесі, під час розпалу сезону кавунів, до прилавків ринків та магазинів не допустили майже 4 тонни баштанних. Також це стосується і динь, у яких виявили надвисокий вміст нітратів, що може бути смертельним для людини.

Водночас, перед цим у мережі продуктових магазинів "Сільпо" заперечили наявність нітратів у кавунах, які знаходяться в продажу.

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