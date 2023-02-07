Херсон - в городе проблемы с отоплением

В Херсоне проблемы с отоплением, — облсовет
Более 90% абонентов в Херсоне сейчас имеют доступ к электроэнергии, водоснабжению, газоснабжению. Несколько более сложная ситуация с отоплением, при этом большинство абонентов сейчас имеют эти услуги.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
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"В общинах гораздо хуже ситуация. Там к базовым услугам подключено менее 50% населенных пунктов сегодня. Работа продолжается, каждую неделю некоторые населенные пункты еще подключаются. Но, к сожалению, темп обновления неудовлетворительный", — сказал Соболевский.
В то же время он уточнил, что невозможно сейчас быстро нарастить этот темп, потому что ограничен ресурс украинских областных энергокомпаний.
"Мы понимаем, что у них проблемы с ресурсами, чтобы работать в другом темпе", — добавил он.
Напомним, что 5 февраля, российские оккупационные войска 37 раз открывали огонь по Херсонской области. В результате повреждены жилые дома и образовательное учреждение.
Сообщается, что за минувшие сутки враг 37 раз обстреливал территорию Херсонской области, семь из которых непосредственно город Херсон.
Оккупанты били по гражданским объектам из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.
Известно, что в результате атаки повреждены жилые дома и образовательное учреждение. По информации ОВА, из-за российских обстрелов четыре человека получили ранения разной степени тяжести.