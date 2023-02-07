Херсон – у місті проблеми з опаленням

Люди у Херсоні

Понад 90% абонентів у Херсоні зараз мають доступ до електроенергії, водопостачання, газопостачання. Дещо складніша ситуація з опаленням, при цьому більшість абонентів зараз мають ці послуги.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Херсонці мають воду і світло

"У громадах набагато гірша ситуація. Там до базових послуг увімкнуто менш як 50% населених пунктів сьогодні. Робота триває, щотижня деякі населені пункти ще підключаються. Але, на жаль, темп оновлення незадовільний", — сказав Соболевський.

Водночас він уточнив, що неможливо зараз швидко наростити цей темп, тому що обмежений ресурс українських обласних енергокомпаній.

"Ми розуміємо, що мають проблеми з ресурсами, щоб працювати в іншому темпі", — додав він.

Нагадаємо, що 5 лютого російські окупаційні війська 37 разів відкривали вогонь по Херсонській області. В результаті пошкоджено житлові будинки та освітню установу.

Повідомляється, що минулої доби ворог 37 разів обстрілював територію Херсонської області, сім з яких безпосередньо місто Херсон.

Окупанти били по цивільних об'єктах з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків.

Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та освітню установу. За інформацією ОВА, через російські обстріли чотири людини отримали поранення різного ступеню тяжкості.