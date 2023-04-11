В Херсоне приняли решение о коммунальном транспорте: кто будет пользоваться им бесплатно
В Херсоне коммунальный транспорт сделали бесплатным. На троллейбусах без оплаты проезда могут ездить как местные жители, так и переселенцы и военные.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонского городского совета.
Бесплатный транспорт в Херсоне
Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко подписал распоряжение о бесплатном пользовании коммунальным транспортом, в частности, троллейбусами.
Этот транспорт с сегодняшнего дня бесплатный для всех, кто находится в Херсоне — местных жителей, переселенцев, военных.
Никаких документов для проезда предоставлять не нужно.
Восстановление троллейбусных маршрутов
Также в горсовете напомнили, что 10 апреля на три троллейбусных маршрута вышли 20 единиц этого электротранспорта.
Речь идет о следующих маршрутах:
- 8 маршрут, "ул.Полтавская (мкр.Жилпоселок) — ул.Залаэгерсег";
- 9 маршрут, "пл.Белозерская — пл. Ганнибала";
- 12 маршрут, "ул.Владимира Великого (мкр. Таврический) — ул.Залаэгерсег".
Эти маршруты, отметили в горсовете, работают с 7:20 до 17:30.
Напомним, что вчера, 10 апреля, российские оккупанты обстреляли одну из больниц Херсона, в Суворовском районе города.
К счастью, никто не пострадал.