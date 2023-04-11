У Херсоні ухвалили рішення про комунальний транспорт: хто користуватиметься ним безкоштовно
У Херсоні комунальний транспорт зробили безкоштовним. На тролейбусах без оплати проїзду можуть їздити як місцеві жителі, так і переселенці та військові.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради.
Безкоштовний транспорт у Херсоні
Очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко підписав розпорядження про безкоштовне користування комунальним транспортом, зокрема, тролейбусами.
Цей транспорт від сьогодні є безкоштовним для усіх, хто перебуває в Херсоні — місцевих жителів, переселенців, військових.
Жодних документів для проїзду надавати не потрібно.
Відновлення тролейбусних маршрутів
Також у міськраді нагадали, що 10 квітня на три тролейбусні маршрути вийшло 20 одиниць цього електротранспорту.
Йдеться про наступні маршрути:
- 8 маршрут, "вул.Полтавська (мкр.Житлоселище) — вул.Залаегерсег";
- 9 маршрут, "пл.Білозерська — пл. Ганнібала";
- 12 маршрут, "вул.Володимира Великого (мкр. Таврійський) — вул.Залаегерсег".
Ці маршрути, зазначили у міськраді, працюють з 7:20 до 17:30.
Нагадаємо, що учора, 10 квітня, російські окупанти обстріляли одну з лікарень Херсона, у Суворовському районі міста.
На щастя, ніхто не постраждав.