У Херсоні ухвалили рішення про комунальний транспорт: хто користуватиметься ним безкоштовно

Херсонський тролейбус, проїзд у якому від сьогодні є безкоштовним / Фото: Telegram-канал Херсонської міськради

У Херсоні комунальний транспорт зробили безкоштовним. На тролейбусах без оплати проїзду можуть їздити як місцеві жителі, так і переселенці та військові.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради.

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Очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко підписав розпорядження про безкоштовне користування комунальним транспортом, зокрема, тролейбусами.

Цей транспорт від сьогодні є безкоштовним для усіх, хто перебуває в Херсоні — місцевих жителів, переселенців, військових.

Жодних документів для проїзду надавати не потрібно.

Відновлення тролейбусних маршрутів

Також у міськраді нагадали, що 10 квітня на три тролейбусні маршрути вийшло 20 одиниць цього електротранспорту.

Йдеться про наступні маршрути:

8 маршрут, "вул.Полтавська (мкр.Житлоселище) — вул.Залаегерсег";

9 маршрут, "пл.Білозерська — пл. Ганнібала";

12 маршрут, "вул.Володимира Великого (мкр. Таврійський) — вул.Залаегерсег".

Ці маршрути, зазначили у міськраді, працюють з 7:20 до 17:30.

Нагадаємо, що учора, 10 квітня, російські окупанти обстріляли одну з лікарень Херсона, у Суворовському районі міста.

На щастя, ніхто не постраждав.