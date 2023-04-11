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У Херсоні ухвалили рішення про комунальний транспорт: хто користуватиметься ним безкоштовно

11 квітня 2023 12:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Херсоні ухвалили рішення про комунальний транспорт: хто користуватиметься ним безкоштовно
Херсонський тролейбус, проїзд у якому від сьогодні є безкоштовним / Фото: Telegram-канал Херсонської міськради
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Херсоні комунальний транспорт зробили безкоштовним. На тролейбусах без оплати проїзду можуть їздити як місцеві жителі, так і переселенці та військові.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради.

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Безкоштовний транспорт у Херсоні

Очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко підписав розпорядження про безкоштовне користування комунальним транспортом, зокрема, тролейбусами.

Цей транспорт від сьогодні є безкоштовним для усіх, хто перебуває в Херсоні — місцевих жителів, переселенців, військових.

Жодних документів для проїзду надавати не потрібно.

Відновлення тролейбусних маршрутів

Також у міськраді нагадали, що 10 квітня на три тролейбусні маршрути вийшло 20 одиниць цього електротранспорту.

Йдеться про наступні маршрути:

  • 8 маршрут, "вул.Полтавська (мкр.Житлоселище) — вул.Залаегерсег";
  • 9 маршрут, "пл.Білозерська — пл. Ганнібала";
  • 12 маршрут, "вул.Володимира Великого (мкр. Таврійський) — вул.Залаегерсег".

Ці маршрути, зазначили у міськраді, працюють з 7:20 до 17:30.

Нагадаємо, що учора, 10 квітня, російські окупанти обстріляли одну з лікарень Херсона, у Суворовському районі міста.

На щастя, ніхто не постраждав.

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