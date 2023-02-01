В Херсоне осталось 20% населения от довоенного количества
В Херсоне сейчас проживает 60 тысяч людей из 300 тысяч, которые тут жили до 24 февраля 2022 года. Около 100 тысяч людей выехало во время оккупации и после начала обстрелов.
Об этом сообщил пресс-офицер Херсона Дмитрий Плетенчук.
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Херсонцы покидают город
В Херсоне осталось около 60 тысяч человек, это 20% от населения города до полномасштабного вторжения. 100 тысяч человек уехали во время оккупации, а после начала обстрелов уехали остальные.
"Преимущественно это социально незащищенные слои населения, которые не могут позволить себе эвакуироваться, или патриотические люди, которые не хотят уезжать. Они говорят: "Мы жили под оккупацией, чем нас могут напугать эти обстрелы?" — сказал Плетенчук.
Впрочем, сейчас в Херсоне нет безопасных локаций, поэтому власти призывают людей эвакуироваться. Несмотря на постоянные обстрелы, как отметил офицер, нельзя сказать, что в Херсоне "гуманитарная катастрофа".
"Ситуация не критичная — есть вода, теплоснабжение, есть тепло. Сказать, что гуманитарная катастрофа, нельзя. Магазины и аптеки работают, как и пункты выдачи гуманитарной помощи. Таких локаций около 18. Город работает в штатном режиме", — уточнил пресс-офицер.
Напомним, что одним из способов освобождения левобережной части Херсонской области может быть не только нанесение удара по врагу по суше, со стороны Запорожья. ВСУ также могут прибегнуть к тактике форсирования Днепра.