У Херсоні залишилося 20% населення від довоєнної кількості

Мешканці Херсона

У Херсоні зараз проживає 60 тисяч людей із 300 тисяч, які тут мешкали до 24 лютого 2022 року. Близько 100 тисяч людей виїхало під час окупації та після початку обстрілів.

Про це повідомив пресофіцер Херсона Дмитро Плетенчук.

Херсонці покидають місто

У Херсоні залишилося близько 60 тисяч людей — це 20% населення міста до повномасштабного вторгнення. 100 тисяч людей виїхали під час окупації, а після початку обстрілів поїхали решта.

"Переважно це соціально незахищені верстви населення, які не можуть дозволити себе евакуюватися, або патріотичні люди, які не хочуть їхати. Вони кажуть: "Ми жили під окупацією, чим нас можуть налякати ці обстріли?" — сказав Плетенчук.

Втім, зараз у Херсоні немає безпечних локацій, тож влада закликає людей евакуюватись. Попри постійні обстріли, як зазначив офіцер, не можна сказати, що у Херсоні "гуманітарна катастрофа".

"Ситуація не критична — є вода, є теплопостачання, є тепло. Сказати, що гуманітарна катастрофа, не можна. Магазини та аптеки працюють, як і пункти видачі гуманітарної допомоги. Таких локацій близько 18. Місто працює у штатному режимі", — уточнив пресофіцер.

Нагадаємо, що одним із способів звільнення лівобережної частини Херсонської області може бути не лише завдання удару по ворогові по суші, з боку Запоріжжя. ЗСУ також можуть вдатися до тактики форсування Дніпра.