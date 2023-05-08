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В Херсоне снесли рынок во время круглосуточного комендантского часа

8 мая 2023 17:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсоне снесли рынок во время круглосуточного комендантского часа
Разрушенный рынок в Херсоне. Фото: t.me/jurnko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Херсоне снесли рынок во время круглосуточного комендантского часа, который длился с 20:00 5 мая до 06:00 8 мая. Пока неизвестно, с чем связано такое решение.

Об этом сообщил местный журналист Константин Рыженко.

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"Я не знаю что там с комендантской, но сегодня весь город ходит по улицам и снимает происходящий трэш. В админку захожу и десятки сообщений, фото, видео, от людей которые в момент потеряли все, что удалось сохранить сквозь войну, и оккупацию", — рассказал Рыженко.

Напомним, в больнице Херсона от полученных 3 мая травм умерла 54-летняя женщина. Она стала 24 жертвой массового ракетного удара по Херсону.

Также мы писали, что в течение 3 мая оккупанты несколько раз обстреливали город Херсон и область. Так, около 11 часов утра они атаковали единственный гипермаркет, работающий в городе.

Незадолго под вражеским огнем оказался центр города и район железнодорожного вокзала. "Прилет" случился в районе магазина "АТБ". Впоследствии россияне ударили в пассажирский поезд в Херсоне, где был ранен проводник.

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