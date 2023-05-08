Зруйнований ринок у Херсоні. Фото: t.me/jurnko

У Херсоні знесли ринок під час цілодобової комендантської години, яка тривала з 20:00 5 травня до 06:00 8 травня. Наразі невідомо, з чим пов'язане таке рішення.

Про це повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко.

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"Я не знаю що там з комендантською, але сьогодні все місто ходить по вулицях і знімає тот треш, що відбувається. В адмінку захожу і десятки повідомлень, фото, відео, від людей які в момент втратили все, що вдалось зберегти крізь війну, та окупацію", — розповів Риженко.

Нагадаємо, у лікарні Херсона від отриманих 3 травня травм померла 54-річна жінка. Вона стала 24-ю жертвою масового ракетного удару по Херсону.

Також ми писали, що упродовж 3 травня окупанти кілька разів обстрілювали місто Херсон та область. Так, близько 11 години ранку вони атакували єдиний гіпермаркет, який працює у місті.

Додамо, незадовго під ворожим вогнем опинився центр міста та район залізничного вокзалу. "Приліт" відбувся в районі магазину "АТБ". Згодом росіяни вдарили у пасажирський поїзд у Херсоні, де було поранено провідника.