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В Херсонской области снижается уровень воды после затопления

9 июня 2023 23:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Херсонской области снижается уровень воды после затопления
Херсонская область в воде. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области продолжает снижаться уровень воды после затопления. И уже к вечеру 9 июня уровень воды достиг 5 метров.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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По словам Прокудина, сейчас в области остаються в воде 35 населенных пунктов, а это более 3000 домов.

"Вода отступает. Если утром средний показатель уровня воды достигал 5 метров 38 сантиметров, то к вечеру он снизился до 5 метров. В Херсоне вода отошла к отметке 5 метров 8 сантиметров, что на 60 сантиметров ниже максимального уровня", — заявил он.

Также глава Херсонской ОГА сообщил, что она снижается по всему Каховскому району.

К примеру, в Казацком, Веселом и оккупированной Новой Каховке уровень воды снизился примерно на полтора метра.

Напомним, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк очень удивлен реакцией и заявлениями ООН по разрушению Каховской ГЭС. Россияне ежедневно убивают сотни украинцев и унижают международное право и Устав организации.

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