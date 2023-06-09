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У Херсонській області знижується рівень води після затоплення

9 червня 2023 23:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Херсонській області знижується рівень води після затоплення
Затоплена Херсонщина. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Через підрив росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині продовжує знижуватись рівень води після затоплення. І вже на на вечір 9 червня рівень води становить 5 метрів.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

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За словами Прокудіна, в області у воді залишається 35 населених пунктів, а це — понад 3000 будинків.

"Вода відступає. Якщо зранку середній показник рівня води сягав 5 метрів 38 сантиметрів, то на вечір він знизився до 5 метрів. У Херсоні вода відійшла до відмітки 5 метрів 8 сантиметрів, що на 60 сантиметрів нижче максимального рівня", — заявив він.

Також очільник Херсонської ОДА повідомив, що вона знижується у всьому Каховському районі.

Приміром, у Козацькому, Веселому, та окупованій Новій Каховці рівень води знизився приблизно на півтора метра.

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк дуже здивований реакцією та заявами ООН щодо руйнування Каховської ГЕС. Росіяни щоденно вбивають сотні українців та принижують міжнародне право та Статут організації.

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