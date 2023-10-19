В Хмельницкой области решили покрестить осужденных в детском надувном бассейне
В Хмельницкой области решили провести обряд крещения для осужденных в Райковецкой исправительной колонии. Это происходило в детском надувном бассейне.
Об этом сообщает Райковецкая исправительная колония.
Крещение осужденных
"В рамках реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы на период до 2026 года, с целью совершенствования методов и инструментов исправления и ресоциализации осужденных в государственном учреждении "Райковецкая исправительная колония (№ 78)" проведен обряд крещения желающих осужденных", — говорится в сообщении.
В колонии рассказали, что 18 октября пастор церкви "Заря Жизни" Ростислав Кудин вместе с диаконами провели обряд водного крещения. В нем приняли участие пятеро осужденных. Обряд проходил в детском надувном бассейне.
Представители Райковецкой исправительной колонии говорят, что взаимодействие учреждения с религиозными организациями предоставляет возможность осужденным, в условиях изоляции от общества, обратиться к Богу, способствует их перевоспитанию и духовному росту.
Напомним, в июне приговоренный к пожизненному заключению гражданин Украины попросил на время войны отправить его на фронт. Суд первой инстанции оставил это ходатайство без рассмотрения.
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