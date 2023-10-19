Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Хмельницкой области решили покрестить осужденных в детском надувном бассейне arrow

В Хмельницкой области решили покрестить осужденных в детском надувном бассейне

19 октября 2023 15:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Хмельницкой области решили покрестить осужденных в детском надувном бассейне
Пастор церкви и осужденные. Фото: Райковецкая исправительная колония
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Хмельницкой области решили провести обряд крещения для осужденных в Райковецкой исправительной колонии. Это происходило в детском надувном бассейне.

Об этом сообщает Райковецкая исправительная колония.

Читайте также:

Крещение осужденных

"В рамках реализации Стратегии реформирования пенитенциарной системы на период до 2026 года, с целью совершенствования методов и инструментов исправления и ресоциализации осужденных в государственном учреждении "Райковецкая исправительная колония (№ 78)" проведен обряд крещения желающих осужденных", — говорится в сообщении.

Пастор церкви и осужденные в Хмельницкой области
Пастор церкви и осужденные. Фото: Райковецкая исправительная колония

В колонии рассказали, что 18 октября пастор церкви "Заря Жизни" Ростислав Кудин вместе с диаконами провели обряд водного крещения. В нем приняли участие пятеро осужденных. Обряд проходил в детском надувном бассейне.

Обряд крещения осужденных
Обряд крещения осужденных. Фото: Райковецкая исправительная колония
Обряд крещения осужденных
Обряд крещения осужденных. Фото: Райковецкая исправительная колония

Представители Райковецкой исправительной колонии говорят, что взаимодействие учреждения с религиозными организациями предоставляет возможность осужденным, в условиях изоляции от общества, обратиться к Богу, способствует их перевоспитанию и духовному росту.

null
Пост Райковецкой исправительной колонии. Фото: скриншот

Напомним, в июне приговоренный к пожизненному заключению гражданин Украины попросил на время войны отправить его на фронт. Суд первой инстанции оставил это ходатайство без рассмотрения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

Актуальное по теме