У Хмельницькій області вирішили похрестити засуджених в дитячому надувному басейні

Пастор церкви та засуджені. Фото: Райківецька виправна колонія

У Хмельницькій області вирішили провести обряд хрещення для засуджених у Райківецькій виправній колонії. Це відбувалося у дитячому надувному басейні.

Про це повідомляє Райківецька виправна колонія.

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Хрещення засуджених

"В рамках реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року, з метою удосконалення методів та інструментів виправлення і ресоціалізації засуджених в державній установі "Райківецька виправна колонія (№ 78)" проведено обряд хрещення охочих засуджених", — йдеться у повідомленні.

Пастор церкви та засуджені. Фото: Райківецька виправна колонія

У колонії розповіли, що 18 жовтня пастор церкви "Зоря Життя" Ростислав Кудін разом з дияконами провели обряд водного хрещення. У ньому взяли участь п'ятеро засуджених. Обряд відбувався у дитячому надувному басейні.

Обряд хрещення засуджених. Фото: Райківецька виправна колонія

Обряд хрещення засуджених. Фото: Райківецька виправна колонія

Представники Райківецької виправної колонії кажуть, що взаємодія установи з релігійними організаціями надає можливість засудженим, в умовах ізоляції від суспільства, звернутись до Бога, сприяє їх перевихованню та духовному зростанню.

Допис Райківецької виправної колонії. Фото: скриншот

Нагадаємо, у червні засуджений до довічного ув’язнення громадянин України попросив на час війни відправити його на фронт. Суд першої інстанції залишив це клопотання без розгляду.