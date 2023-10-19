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У Хмельницькій області вирішили похрестити засуджених в дитячому надувному басейні

19 жовтня 2023 15:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Хмельницькій області вирішили похрестити засуджених в дитячому надувному басейні
Пастор церкви та засуджені. Фото: Райківецька виправна колонія
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Хмельницькій області вирішили провести обряд хрещення для засуджених у Райківецькій виправній колонії. Це відбувалося у дитячому надувному басейні.

Про це повідомляє Райківецька виправна колонія.

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Хрещення засуджених

"В рамках реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року, з метою удосконалення методів та інструментів виправлення і ресоціалізації засуджених в державній установі "Райківецька виправна колонія (№ 78)" проведено обряд хрещення охочих засуджених", — йдеться у повідомленні.

Пастор церкви та засуджені в Хмельницькій області
Пастор церкви та засуджені. Фото: Райківецька виправна колонія

У колонії розповіли, що 18 жовтня пастор церкви "Зоря Життя" Ростислав Кудін разом з дияконами провели обряд водного хрещення. У ньому взяли участь п'ятеро засуджених. Обряд відбувався у дитячому надувному басейні.

Обряд хрещення засуджених
Обряд хрещення засуджених. Фото: Райківецька виправна колонія
Обряд хрещення засуджених
Обряд хрещення засуджених. Фото: Райківецька виправна колонія

Представники Райківецької виправної колонії кажуть, що взаємодія установи з релігійними організаціями надає можливість засудженим, в умовах ізоляції від суспільства, звернутись до Бога, сприяє їх перевихованню та духовному зростанню.

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Допис Райківецької виправної колонії. Фото: скриншот

Нагадаємо, у червні засуджений до довічного ув’язнення громадянин України попросив на час війни відправити його на фронт. Суд першої інстанції залишив це клопотання без розгляду.

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