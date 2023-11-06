В Хмельницком ТЦК отреагировали на противоправные действия военкомов в больнице

Конфликт в больнице Хмельницкой области. Фото: скриншот

В Хмельницком областном ТЦК и СП отреагировали на противоправные действия военных. Они пытались забрать мужчину прямо из больницы.

Свою реакцию Хмельницкий областной ТЦК и СП написал в Facebook.

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Что говорят в ТЦК

"В сети интернет распространяется видео относительно возможных противоправных действий со стороны военнослужащих РТЦК и СП — враг работает в информационном пространстве и такого рода видео, вбросы информационного характера дискредитируют военнослужащих ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Там отметили, что на видео видно только часть события, поэтому, что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих не понятно.

В Хмельницком областном ТЦК и СП подчеркнули, что со стороны военкомов не было совершено никаких противоправных действий. Представители отметили, что оповещение граждан осуществляется военнослужащими, имеющими опыт боевых действий и перемещенными в ТЦК и СП для прохождения службы, признанными ограниченно пригодными после полученных ранений и контузий.

"Враг, активисты и блогеры активно работают в информационном пространстве с целью уменьшения нашего сопротивления, распространяя дискредитирующее или устаревшее видео", — говорится в сообщении.

В ТЦК призвали не помогать и не распространять информацию эмоционального характера в соцсетях.

Пост Хмельницкого областного ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, в Хмельницкой области работники территориального центра комплектования и социальной поддержки пытались силой забрать мужчину из больницы в военкомат. Видео, отражающее конфликт, появилось в социальных сетях.

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