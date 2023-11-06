Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Хмельницькому ТЦК відреагували на протиправні дії військкомів у лікарні arrow

У Хмельницькому ТЦК відреагували на протиправні дії військкомів у лікарні

6 листопада 2023 16:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Хмельницькому ТЦК відреагували на протиправні дії військкомів у лікарні
Конфлікт у лікарні Хмельницької області. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП відреагували на протиправні дії військкомів. Вони намагалися забрати чоловіка просто з лікарні.

Свою реакцію Хмельницький обласний ТЦК та СП написав у Facebook.

Читайте також:

Що кажуть у ТЦК

"Мережею інтернет поширюється відео, щодо можливих протиправних дій зі сторони військовослужбовців РТЦК та СП — ворог працює в інформаційному просторі і такого роду відео, вкиди інформаційного характеру дискредитують військовослужбовців ТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що на відео видно тільки частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців не зрозуміло.

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП наголосили, що з боку військкомів не було вчинено жодних протиправних дій. Представники зазначили, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій та переміщені у ТЦК та СП для проходження служби, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій.

"Ворог, активісти та блогери активно працюють в інформаційному просторі з метою зменшення нашого спротиву, розповсюджуючи дискредитуюче або застаріле відео", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК закликали не допомагати їм та не поширювати інформацію емоційного характеру в соцмережах.

null
Допис Хмельницького обласного ТЦК та СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Хмельницькій області працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки намагалися силою забрати чоловіка з лікарні до військкомату. Відео, яке відображає конфлікт, з'явилося в соціальних мережах.

Також ми писали, що у Києві поліцейський побив пораненого військового у відділку поліції. На передову чоловік повернувся зі струсом мозку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі