У Хмельницькому ТЦК відреагували на протиправні дії військкомів у лікарні

Конфлікт у лікарні Хмельницької області. Фото: скриншот

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП відреагували на протиправні дії військкомів. Вони намагалися забрати чоловіка просто з лікарні.

Свою реакцію Хмельницький обласний ТЦК та СП написав у Facebook.

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"Мережею інтернет поширюється відео, щодо можливих протиправних дій зі сторони військовослужбовців РТЦК та СП — ворог працює в інформаційному просторі і такого роду відео, вкиди інформаційного характеру дискредитують військовослужбовців ТЦК та СП", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що на відео видно тільки частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців не зрозуміло.

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП наголосили, що з боку військкомів не було вчинено жодних протиправних дій. Представники зазначили, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій та переміщені у ТЦК та СП для проходження служби, які визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій.

"Ворог, активісти та блогери активно працюють в інформаційному просторі з метою зменшення нашого спротиву, розповсюджуючи дискредитуюче або застаріле відео", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК закликали не допомагати їм та не поширювати інформацію емоційного характеру в соцмережах.

Допис Хмельницького обласного ТЦК та СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Хмельницькій області працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки намагалися силою забрати чоловіка з лікарні до військкомату. Відео, яке відображає конфлікт, з'явилося в соціальних мережах.

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