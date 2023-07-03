В Хмельницком ТЦК отреагировали на скандальный инцидент с вручением повестки

Повестка в руках человека. Фото: google.com

В Хмельницком территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали скандал с вручением повестки. Один из военнослужащих ворвался в частный дом.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого ОТЦК и СП.

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"По данному случаю назначена служебная проверка по результатам которой будет принято справедливое решение, о чем будет сообщено дополнительно!" — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что командование Хмельницкого ОТЦК и СП осуждает физическое насилие. Там сообщили, что в кратчайшие сроки будут установлены подробности и приняты все необходимые решения.

Пост Хмельницкого ОТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, в Хмельницкой области работники местной ТЦК попали в скандал после того, как ворвались в частный дом. Они срочно должны были вручить повестку мужчине, который там проживал.

Также мы писали, что недавно жена украинского военного Татьяна Новак написала на своей Facebook-странице, что в Ужгороде ее избил старший офицер Закарпатского областного территориального центра комплектования Константин Вари. Он был под хмельком, стал приставать к женщине и ее мужу, а потом вообще набросился на женщину и нанес два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок.