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У Хмельницькому ТЦК відреагували на скандальний інцидент з врученням повістки

3 липня 2023 19:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Хмельницькому ТЦК відреагували на скандальний інцидент з врученням повістки
Повістка в руках людини. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Хмельницькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували скандал з врученням повістки. Один з військовослужбовців увірвався до приватного будинку.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницького ОТЦК та СП.

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"Щодо даного випадку призначено службову перевірку за результатами якої буде прийнято справедливе рішення, про що буде повідомлено додатково!" — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що командування Хмельницького ОТЦК та СП засуджує фізичне насилля. Там повідомили, що у найкоротші терміни будуть встановлені подробиці та прийнято усі необхідні рішення. 

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Допис Хмельницького ОТЦК та СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Хмельниччині працівники місцевої ТЦК потрапили  у скандал після того, як увірвалися до приватного будинку. Вони терміново мали вручити повістку чоловіку, який там проживав.

Також ми писали, що нещодавно дружина українського військового Тетяна Новак написала на своїй Facebook-сторінці, що в Ужгороді її побив старший офіцер Закарпатського обласного територіального центру комплектування Костянтин Варі. Він був напідпитку, почав чіплятися до жінки та її чоловіка, а потім взагалі накинувся на жінку та завдав два удари кулаком в голову: в щелепу і ліву скроню. 

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