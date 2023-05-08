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В Киеве у Вечного огня почтили память жертв Второй мировой войны

8 мая 2023 12:21
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве у Вечного огня почтили память жертв Второй мировой войны
Сегодня у Вечного огня в Киеве почтили память всех жертв Второй мировой войны. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В День памяти примирения состоялась церемония возложения цветов к мемориалу Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве. Сегодня чествуют память всех жертв Второй мировой войны 1939–1945 годов.

Как отмечают в Институте национальной памяти , этот день посвящен памяти тех более 80 миллионов человек, чья жизнь была оборвана насилием мирового масштаба.

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Вводя эту памятную дату, Украина присоединилась к европейской традиции празднования победы, уважения всех борцов с нацизмом и жертв войны.

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Сегодня у Вечного огня в Киеве почтили память всех жертв Второй мировой войны. Фото: Новини.LIVE
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Сегодня у Вечного огня в Киеве почтили память всех жертв Второй мировой войны. Фото: Новини.LIVE

Второй год подряд День памяти и примирения Украина отмечает в условиях полномасштабной войны, которую начала Россия.

Сегодня в Киеве в парке Вечной славы состоялась церемония возложения цветов к мемориалу Вечного огня.

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Сегодня у Вечного огня в Киеве почтили память всех жертв Второй мировой войны. Фото: Новини.LIVE
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Сегодня у Вечного огня в Киеве почтили память всех жертв Второй мировой войны. Фото: Новини.LIVE

Украинцы вместе с антигитлеровской коалицией внесли значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками гитлеровской Германии. Тогда погибли более восьми миллионов человек, проживавших на территории Украины: около трех миллионов воинов и пять миллионов гражданских.

 

Напомним, День памяти и примирения в Украине отмечается в соответствии с указом Президента Украины от 24 марта 2015 года, а также Законом Украины "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", который вступил в силу 21 мая 2015 года.

Одесситы сегодня также чтят память всех, кто противостоял нацизму и отдал свою жизнь в борьбе за мир и свободу. Однако сегодняшний День памяти для украинцев становится еще и напоминанием о необходимости борьбы с современными угрозами.

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