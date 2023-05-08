У Києві біля Вічного вогню вшанували памʼять жертв Другої світової війни

Сьогодні біля Вічного вогню в Києві вшанували памʼять усіх жертв Другої світової війни. Фото: Новини.LIVE

У День памʼяті примирення, відбулася церемонія покладання квітів до меморіалу Вічного вогню в парку Вічної Слави в Києві. Сьогодні вшановують памʼять усіх жертв Другої світової війни 1939–1945 років.

Як зазначають в Інституті національної пам'яті, цей день присвячений пам’яті тих понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу.

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Запроваджуючи цю пам’ятну дату, Україна доєдналася до європейської традиції відзначення перемоги, пошанування всіх борців із нацизмом і жертв війни.

Сьогодні біля Вічного вогню в Києві вшанували памʼять усіх жертв Другої світової війни. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні біля Вічного вогню в Києві вшанували памʼять усіх жертв Другої світової війни. Фото: Новини.LIVE

Уже другий рік поспіль День пам’яті та примирення Україна відзначає в умовах повномасштабної війни, яку розпочала Росія.

Сьогодні в Києві в парку Вічної слави відбулась церемонія покладання квітів до меморіалу Вічного вогню.

Сьогодні біля Вічного вогню в Києві вшанували памʼять усіх жертв Другої світової війни. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні біля Вічного вогню в Києві вшанували памʼять усіх жертв Другої світової війни. Фото: Новини.LIVE

Українці разом з антигітлерівською коаліцією зробили значний внесок у перемогу над нацизмом і союзниками гітлерівської Німеччини. Тоді загинуло понад вісім мільйонів людей, що мешкали на території України: близько трьох мільйонів воїнів та пʼять мільйонів цивільних.

Нагадаємо, День пам'яті та примирення в Україні відзначається відповідно до указу Президента України від 24 березня 2015 року, а також закону України "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", який набув чинності 21 травня 2015 року.

Одесити сьогодні також вшановують пам'ять всіх, хто протистояв нацизму та віддав своє життя у боротьбі за мир та свободу. Однак сьогоднішній День пам'яті для українців стає ще й нагадуванням про необхідність боротьби зі сучасними загрозами.