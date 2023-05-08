У Києві біля Вічного вогню вшанували памʼять жертв Другої світової війни
У День памʼяті примирення, відбулася церемонія покладання квітів до меморіалу Вічного вогню в парку Вічної Слави в Києві. Сьогодні вшановують памʼять усіх жертв Другої світової війни 1939–1945 років.
Як зазначають в Інституті національної пам'яті, цей день присвячений пам’яті тих понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу.
День памʼяті та примирення
Запроваджуючи цю пам’ятну дату, Україна доєдналася до європейської традиції відзначення перемоги, пошанування всіх борців із нацизмом і жертв війни.
Уже другий рік поспіль День пам’яті та примирення Україна відзначає в умовах повномасштабної війни, яку розпочала Росія.
Сьогодні в Києві в парку Вічної слави відбулась церемонія покладання квітів до меморіалу Вічного вогню.
Українці разом з антигітлерівською коаліцією зробили значний внесок у перемогу над нацизмом і союзниками гітлерівської Німеччини. Тоді загинуло понад вісім мільйонів людей, що мешкали на території України: близько трьох мільйонів воїнів та пʼять мільйонів цивільних.
Нагадаємо, День пам'яті та примирення в Україні відзначається відповідно до указу Президента України від 24 березня 2015 року, а також закону України "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", який набув чинності 21 травня 2015 року.
Одесити сьогодні також вшановують пам'ять всіх, хто протистояв нацизму та віддав своє життя у боротьбі за мир та свободу. Однак сьогоднішній День пам'яті для українців стає ще й нагадуванням про необхідність боротьби зі сучасними загрозами.