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В Киеве бомбоубежища будут открываться автоматически, — КГГА

9 июня 2023 15:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве бомбоубежища будут открываться автоматически, — КГГА
Вход в киевское бомбоубежище. Фото: Новости.
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

После недавних скандалов с закрытыми укрытиями во время воздушной тревоги в КГГА сегодня, 9 июня, заявили, что планируют обустроить бомбоубежища автоматизированной системой открытия. А также установить модульные железобетонные объекты защиты.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

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В КГГА сообщили, что в Киеве планируется оснащение около трех тысяч укрытий автоматизированной системой открытия, чтобы доступ к укрытиям во время воздушной тревоги был стопроцентным. Также заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что власти планируют приобрести и установить в качестве дополнительных около двух сотен модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.

"Вчера депутаты на сессии приняли решение о том, что на ремонт и обустройство укрытий в этом году дополнительно направят 750 млн грн. Также мы проведем внеплановую инвентаризацию существующих подвальных и цокольных помещений, чтобы ими, где это технически возможно, дополнить фонд защитных сооружений. Ведь использование врагом баллистического оружия побуждает нас создавать дополнительные укрытия в оперативной доступности для людей, прежде всего, в спальных районах города», — сказал он.

Кроме того, Киев также начал работу и над оснащением укрытий автоматизированной системой доступа.

"Такие кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе. И дальше введем их во всем городе. Такой системой на сегодняшний день возможно оснастить около 3 тысяч укрытий и хранилищ", отметил Петр Пантелеев.

Напомним, ранее мы писали, что вчера, 8 июня, состоялось внеочередное пленарное заседание ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва. Киевсовет дополнительно выделил 750 миллионов гривен на ремонт столичных укрытий .

Депутат Киевского городского совета и заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету и социально-экономическому развитию Андрей Странников рассказал, что 500 млн гривен направят в районные государственные администрации. После этого они будут производить ремонтные работы.

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