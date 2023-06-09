У Києві бомбосховища відкриватимуться автоматично, — КМДА

Вхід до київського бомбосховища. Фото: Новини.LIVE

Після нещодавніх скандалів із зачиненими укриттями під час повітряної тривоги у КМДА сьогодні, 9 червня, заявили, що планують облаштувати бомбосховища автоматизованою системою відкриття. А також встановити модульні залізобетонні об’єкти захисту.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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У КМДА повідомили, що в Києві планується оснащення близько трьох тисяч укриттів автоматизованою системою відкриття, щоб доступ до укриттів під час повітряної тривоги був стовідсотковим. Також заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що влада планує придбати та встановити як додаткові близько двох сотень модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.

"Учора депутати на сесії ухвалили рішення про те, що на ремонт та облаштування укриттів цього року додатково спрямують 750 млн грн. Також ми проведемо позапланову інвентаризацію наявних підвальних та цокольних приміщень, щоб ними, де це технічно можливо, доповнити фонд захисних споруд. Адже використання ворогом балістичної зброї спонукає нас створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей, насамперед, у спальних районах міста", — сказав він.

Окрім цього, Київ також розпочав роботу і над оснащенням укриттів автоматизованою системою доступу.

"Такі кодові системи вже розпочали тестувати у Дарницькому районі. І далі запровадимо їх в усьому місті. Такою системою на сьогодні можливо оснастити близько 3 тисяч укриттів і сховищ", — зазначив Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вчора, 8 червня, відбулося позачергове пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Київрада додатково виділила 750 млн гривень на ремонт столичних укриттів.

Депутат Київської міської ради та заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков розповів, що 500 млн гривень спрямують до районних державних адміністрацій. Після цього вони будуть виконувати ремонтні роботи.