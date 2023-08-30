В Киеве хотят отремонтировать теннисные корты за 300 млн грн

Человек играет в теннис. Фото: Pexels

Государственное предприятие "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорту "Ледовый стадион" Министерства молодежи и спорта хочет потратить более 300 миллионов гривен на создание Национального теннисного центра в Киеве.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

Читайте также:

Ремонт теннисных кортов за 300 млн грн

Вчера, 29 августа, ГП объявило тендер на "Капитальный ремонт зданий и теннисных кортов с целью создания Национального теннисного центра и приобретения оборудования по проспекту Академика Глушкова, 9 в Голосеевском районе г. Киева на базе ГП "ЦУТБ "Ледовый стадион". Корректировка". Ожидаемая стоимость — 307,83 млн грн с НДС. Работы должны закончиться до конца апреля 2025 года.

Тендер на ремонт теннисных кортов. Фото: Prozorro

Конечный срок подачи тендерных предложений — 8 сентября. Аукцион пройдет 11 сентября.

Государственное предприятие подчиняется Минмолодежьспорта. Его директором с 2020 года указан Павел Андреевский.

С 2020 года Министерство молодежи и спорта возглавляет Вадим Гутцайт.

Напомним, в Кременчуге в местном детском саду объявили тендер на покупку кухонного термометра за 384 млн гривен. Как выяснилось, это была ошибка.

Также мы писали, что недавно по Украине распространился очередной скандал, касающийся тендерных закупок. Отмечается, что "Оператор газотранспортной системы" решил заказать кресла с повышенным комфортом, чтобы пользоваться круглосуточно, кресло называется — Sedus Mr 24. Стоимость их заоблачная — более трех тысяч евро за одно.