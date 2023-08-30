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У Києві хочуть відремонтувати тенісні корти за 300 млн грн

30 серпня 2023 19:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві хочуть відремонтувати тенісні корти за 300 млн грн
Людина грає в теніс. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Державне підприємство "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "Льодовий стадіон" Міністерства молоді та спорту хоче витратити понад 300 мільйонів гривень на створення Національного тенісного центру у Києві.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

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Ремонт тенісних кортів за 300 млн грн

Вчора, 29 серпня, ДП оголосило тендер на "Капітальний ремонт будівель та тенісних кортів з метою створення Національного тенісного центру та придбання обладнання на проспекті Академіка Глушкова, 9 у Голосіївському районі м. Києва на базі ДП "ЦУТБ "Льодовий стадіон". Коригування". Очікувана вартість — 307,83 млн грн з ПДВ. Роботи повинні закінчитися до кінця квітня 2025 року. 

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Тендер на ремонт тенісних кортів. Фото: Prozorro

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 8 вересня. Аукціон відбудеться 11 вересня.

Державне підприємство підпорядковується Мінмолодьспорту. Його директором з 2020 року вказаний Павло Андрєєвський.

З 2020 року Міністерство молоді та спорту України очолює Вадим Гутцайт.

Нагадаємо, у Кременчуці в місцевому дитячому садку оголосили тендер на купівлю кухонного термометра за 384 млн гривень. Як виявилось, це була помилка.

Також ми писали, що нещодавно Україною поширився черговий скандал, який стосується тендерних закупівель. Зазначається, що "Оператор газотранспортної системи" вирішив замовити крісла з підвищеним комфортом, щоб користуватися цілодобово, крісло має назву — Sedus Mr 24. Вартість їх є захмарною — понад три тисячі євро за одне.

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