В Киеве постепенно возобновляют работу общественного электротранспорта, — Кличко
В Киеве постепенно возобновляется работа общественного электротранспорта. С 16 февраля в городе снова будет курсировать 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов.
Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.
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Подробности
Всего на линиях снова появятся 186 троллейбусов и 157 трамваев.
Узнать, какой общественный электротранспорт возобновляет работу можно на официальном портале Киева.
Напомним, Киевская городская государственная администрация заявила, что с 13 февраля в Киеве возобновляет движение троллейбусный маршрут №31. Он курсирует от улицы Милославской до станции метро "Лукьяновская".
Также мы писали, что в Киеве в этом году могут ввести безналичную оплату в маршрутках. В настоящее время продолжается работа по присоединению частных перевозчиков к автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП).
Добавим, Укрзализныця запустила "Поезд к тебе": экспресс для влюбленных в столице. Он курсировал 14 февраля, а также такой поезд будет запущен 18 и 19 февраля.