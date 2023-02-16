У Києві поступово відновлюють роботу громадського електротранспорту, — Кличко
У Києві поступово відновлюють роботу громадського електротранспорту. З 16 лютого у місті знову курсуватимуть 31 тролейбусний та 13 трамвайних маршрутів.
Про це повідомляється на сайті Київської міської ради.
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Деталі
Загалом на лініях знову з'являться 186 тролейбусів та 157 трамваїв.
Дізнатися, який громадський електротранспорт відновлює роботу можна на офіційному порталі Києва.
Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація заявила, що з 13 лютого у Києві відновлює рух тролейбусний маршрут №31. Він курсує від вулиці Милославської до станції метро "Лук'янівська".
Також ми писали, що у Києві цього року можуть ввести безготівкову оплату у маршрутках. Наразі триває робота щодо приєднання приватних перевізників до автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП).
Додамо, Укрзалізниця запустила "Потяг до тебе": експрес для закоханих у столиці. Він курсував 14 лютого, а також такий потяг буде запущено 18 та 19 лютого.