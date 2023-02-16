У столиці відновлюють роботу 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів

У Києві поступово відновлюють роботу громадського електротранспорту. З 16 лютого у місті знову курсуватимуть 31 тролейбусний та 13 трамвайних маршрутів.

Про це повідомляється на сайті Київської міської ради.

Деталі

Загалом на лініях знову з'являться 186 тролейбусів та 157 трамваїв.

Дізнатися, який громадський електротранспорт відновлює роботу можна на офіційному порталі Києва.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація заявила, що з 13 лютого у Києві відновлює рух тролейбусний маршрут №31. Він курсує від вулиці Милославської до станції метро "Лук'янівська".

Також ми писали, що у Києві цього року можуть ввести безготівкову оплату у маршрутках. Наразі триває робота щодо приєднання приватних перевізників до автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП).

Додамо, Укрзалізниця запустила "Потяг до тебе": експрес для закоханих у столиці. Він курсував 14 лютого, а також такий потяг буде запущено 18 та 19 лютого.