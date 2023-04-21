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В Киеве прощаются с бывшим депутатом Олегом Барной, который погиб на фронте

21 апреля 2023 12:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве прощаются с бывшим депутатом Олегом Барной, который погиб на фронте
Прощание с экс-нардепом Олегом Барной. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 21 апреля, в Киеве прощаются с бывшим депутатом Украины и добровольцем Олегом Барной. Он погиб на фронте.

Журналисты Новини.LIVE посетили похороны.

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На прощании с бывшим депутатом и добровольцем присутствует также экс-однопартиец погибшего — Петр Порошенко и его супруга Марина.

Экс-депутат был сержантом в 68-й отдельной Егерской бригаде имени Олексы Довбуша. Барна погиб во время атаки на позиции российских оккупантов.

Напомним, о гибели народного депутата VIII созыва Олега Барны на фронте сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Прощання з Барной
Прощание с Олегом Барной 21 апреля в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Барной на Майдані
Прощание с Олегом Барной на Майдане Незалежности. Фото: Новини.LIVE

На следующий день после гибели Барне должно было исполниться 56 лет.

Также мы писали, что 19 апреля гибель экс-нардепа Олега Барны на фронте официально подтвердили. Бывший народный депутат Украины принял участие в штурме вражеских позиций, задачу выполнил, но во время боя погиб.

Добавим, что также защищая Украину от российских оккупантов, погиб Виталий Свинцицкий — депутат городского совета прошлого созыва, участник антитеррористической операции с 2014 года. С первых дней полномасштабного вторжения врага он снова защищал Украину.

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