У Києві прощаються з колишнім депутатом Олегом Барною, який загинув на фронті

Прощання з екснардепом Олегом Барною. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 квітня, у Києві прощаються з колишнім депутатом України та добровольцем Олегом Барною. Він загинув на фронті.

Журналісти Новини.LIVE відвідали похорон.

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На прощанні з колишнім депутатом та добровольцем присутній також ексоднопартієць загиблого — Петро Порошенко та його дружина Марина.

Ексдепутат був сержантом у 68 окремій Єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Барна загинув під час атаки на позиції російських окупантів.

Нагадаємо, про загибель народного депутата VIII скликання Олега Барни на фронті повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Прощання з Олегом Барною 21 квітня в Києві. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Олегом Барною на Майдані Незалежності. Фото: Новини.LIVE

На наступний день після загибелі Барні мало б виповнитися 56 років.

Також ми писали, що 19 квітня загибель екснардепа Олега Барни на фронті офіційно підтвердили. Колишній народний депутат України взяв участь у штурмі ворожих позицій, завдання виконав, але під час бою загинув.

Додамо, також захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Віталій Свінціцький — депутат міської ради минулого скликання, учасник антитерористичної операції з 2014 року. З перших днів повномасштабного вторгнення ворога він знову боронив Україну.