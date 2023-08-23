В Киеве торжественно подняли необычный государственный флаг Украины

В Киеве подняли особый государственный флаг. Фото: соцсети

Сегодня, 23 августа, Украина отмечает День Государственного флага. В Киеве состоялось торжественное поднятие особого государственного флага.

Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам Владимира Зеленского, нынешнее поднятое знамя необычных, ведь на нем — особые слова от особых людей.

"Сегодня – особый День Государственного флага Украины. Сегодня в сердце Украины мы поднимаем особый флаг. На нем – особые слова и подписи, оставленные особыми людьми. Это наши воины, наши защитники и защитницы, наши герои, которые дерутся за свободу для украинцев, за независимость, за Украину, наши цвета и этот флаг" , — сказал Зеленский.

Президент также добавил, что после сегодняшней церемонии флаг можно увидеть в Национальном музее войны за независимость Украины.

"И придет время, когда этот особый флаг сможет увидеть вся наша свободная и мирная Украина. Вся", — добавил украинский гарант.

Напомним, ранее мы писали, что в столице ужесточаются меры безопасности 23-24 августа. Все из-за вероятных ракетных атак на День Государственного флага и День Независимости.

Добавим, что ко Дню Независимости 2023 в Киеве не планируются проводить государственные праздники. Поэтому киевский городской голова выдал поручение главам столичных райгосадминистраций не допускать согласования проведения негосударственных массовых мероприятий на территории столицы 23 и 24 августа.

Также стало известно, каких торжественных мер ожидать в Киеве ко Дню Независимости и Дню Государственного флага Украины. В КМВА опубликовали целый список торжеств.