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У Києві урочисто підняли незвичайний державний прапор України

23 серпня 2023 10:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві урочисто підняли незвичайний державний прапор України
У Києві підняли особливий державний прапор. Фото: соцмережі
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає День Державного прапора. У Києві відбулось урочисте підняття особливого державного стягу.

Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський.

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За словами Володимира Зеленського, цьогорічний піднятий прапор незвичайних, адже на ньому — особливі слова від особливих людей.

"Сьогодні – особливий День Державного прапора України. Сьогодні в серці України ми підіймаємо особливий прапор. На ньому – особливі слова й підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники й захисниці, наші герої, які б’ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори та цей прапор", — сказав Зеленський.

 

Президент також додав, що після сьогоднішньої церемонії прапор можна буде побачити в Національному музеї війни за незалежність України.

"І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна й мирна Україна. Вся", — додав український гарант.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці посилюють заходи безпеки 23-24 серпня. Усе через ймовірні ракетні атаки на День Державного прапора та День Незалежності.

Додамо, що до Дня Незалежності 2023 року у Києві не плануються проводити державні свята. А тому київський міський голова видав доручення головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів на території столиці 23 та 24 серпня.

Також стало відомо, яких урочистих заходів очікувати в Києві до Дня Незалежності та Дня Державного прапора України. У КМВА опублікували цілий список урочистостей.

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