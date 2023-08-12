В Киеве Залужный встретился с начальником Штаба обороны Британии

Начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: t.me/CinCAFU

Сегодня, 12 августа, в Киев с визитом приехал начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин. С ним уже встретился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом Валерий Залужный сообщил в своем Telegram-канале.

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Встреча Залужного и Радакина

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что прошла конструктивная встреча с британскими партнерами.

"Провели работу на одном из пунктов управления, подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями. Обсудили неотложные потребности украинского войска", — рассказал Залужный.

Он поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул, что борьба против российского агрессора продолжается.

Пост Залужного. Фото: скриншот

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Словакии генералом Даниэлем Змеко. На этой неделе он приехал с визитом в нашу страну.

Также мы писали, что Валерий Залужный провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Военные обсудили текущую обстановку на линии фронта и насущные нужды украинских Вооруженных сил.