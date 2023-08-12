У Києві Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Британії

Начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: t.me/CinCAFU

Сьогодні, 12 серпня, до Києва з візитом приїхав начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін. З ним вже зустрівся головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це Валерій Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що відбулася конструктивна зустріч з британськими партнерами.

"Провели роботу на одному із пунктів управління, детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з нашими наступальними та оборонними діями. Обговорили нагальні потреби українського війська", — розповів Залужний.

Він подякував партнерам за підтримку та наголосив, що боротьба проти російського агресора продовжується.

Допис Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з начальником Генерального штабу Збройних Сил Словаччини генералом Даніелем Змеко. Цього тижня він приїхав з візитом до нашої країни.

Також ми писали, що Валерій Залужний провів розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Військові обговорили поточну обстановку на лінії фронту та нагальні потреби українських Збройних сил.