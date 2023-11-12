В КНДР заявили об укреплении отношений с РФ и дали совет США

В КНДР сделали новое заявление об отношениях с РФ

В Северной Корее заявили, что отношения страны с РФ будут лишь укрепляться. Там говорят, что США должны свыкнуться с новой реальностью.

Об этом пишет Yonhap.

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Представитель министерства иностранных дел Северной Кореи заявил, что США "должны привыкнуть к новой реальности растущих отношений между Севером и Россией".

Кроме того, он назвал обвинения государственного секретаря США Энтони Блинкена по военному сотрудничеству КНДР и РФ "безответственными и провокационными".

"Они создают опасное политическое и военное напряжение на Корейском полуострове", — подчеркнул он.

Ранее мы сообщали, что Северная Корея увеличивает передачу оружия и боеприпасов в Россию. По состоянию на сегодняшний день КНДР уже доставила в РФ более миллиона артиллерийских снарядов.