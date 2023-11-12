У КНДР заявили про зміцнення відносин з РФ та дали пораду США

У КНДР зробили нову заяву щодо відносин з РФ. Фото: Укрінформ

У Північній Кореї заявили, що відносини країни з РФ лише міцнішатимуть. Там кажуть, що США повинні звикнути до нової реальності.

Про це пише Yonhap.

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Представник міністерства закордонних справ Північної Кореї заявив, що США "повинні звикнути до нової реальності зростаючих відносин між Північчю та Росією".

Крім того, він назвав звинувачення державного секретаря США Ентоні Блінкена щодо військової співпраці КНДР та РФ "безвідповідальними та провокаційними".

"Вони створюють небезпечну політичну та військову напругу на Корейському півострові", — наголосив він.

Раніше ми повідомляли, що Північна Корея збільшує передачу зброї та боєприпасів до Росії. Станом на сьогодні КНДР вже доставила до РФ понад мільйон артилерійських снарядів.