В КНЕУ впервые будут преподавать студентам, как работать с открытыми данными

Студенты проходят обучение

В Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана (КНЭУ) стартует уникальный обучающий модуль с использованием открытых данных (Open Data) в рамках магистерского курса "Диджитализация экономики". Это первый такой модуль в Украине, предлагающий студентам изучить принципы работы с открытыми данными и их применение в сфере инноваций, бизнеса и определении экономических трендов.

Об этом сообщает Минцифры.

Новый модуль для студентов

В ходе обучения студенты познакомятся с концепцией открытых данных и их значением для развития цифровой экономики. Они изучат специфику поиска, сбора и анализа информации из государственных реестров и других источников открытых данных, узнают о сервисах, основанных на открытых данных, и возможностях использования таких сервисов для принятия обоснованных решений.

Кроме того, студенты научатся генерировать бизнес-идеи для создания стартапов на основе открытых данных. Они также изучат все этапы подготовки и запуска продукта, использующего открытые данные, и создадут свои собственные продукты в ходе обучения.

Обучающий процесс будет включать интерактивные методы, семинары-дискуссии, а также презентацию и обсуждение выполненных работ. Таким образом, студенты магистратуры КНЭУ получат ценные знания и практические навыки по работе с открытыми данными, что будет способствовать развитию инновационной среды и повышению эффективности бизнеса в цифровой экономике.

Напомним, ранее Минцифры сообщало о том, что компания SAP предоставляет 1000 лицензий на программное обеспечение Минобороны Украины. Безвозмездно использовать программное обеспечение и облачные сервисы в 2023 году смогут и украинцы.

Также мы писали, что украинцы в скором времени смогут узнавать, кто пересматривал их личные данные в государственных реестрах. Система "Трембита" будет фиксировать, кто и когда просматривал вашу информацию, а "Дія" — будет посылать уведомление об этом.