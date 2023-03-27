У КНЕУ вперше викладатимуть студентам, як працювати з відкритими даними

Студенти проходять навчання

У Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) стартує унікальний навчальний модуль з використанням відкритих даних (Open Data) у рамках магістерського курсу "Діджіталізація економіки". Це перший такий модуль в Україні, який пропонує студентам вивчити принципи роботи з відкритими даними та їх застосування у сфері інновацій, бізнесу та визначення економічних трендів.

Про це повідомляє Мінцифри.

Новий модуль для студентів

Під час навчання студенти познайомляться з концепцією відкритих даних та їх значенням для розвитку цифрової економіки. Вони вивчать специфіку пошуку, збору та аналізу інформації з державних реєстрів та інших джерел відкритих даних, дізнаються про сервіси, засновані на відкритих даних, та можливості використання таких сервісів для прийняття обґрунтованих рішень.

Крім того, студенти навчаться генерувати бізнес-ідеї для створення стартапів на основі відкритих даних. Вони також вивчать усі етапи підготовки та запуску продукту, що використовує відкриті дані, та створять свої власні продукти під час навчання.

Навчальний процес включатиме інтерактивні методи, семінари-дискусії, а також презентацію та обговорення виконаних робіт. Таким чином, студенти магістратури КНЕУ отримають цінні знання та практичні навички роботи з відкритими даними, що сприятиме розвитку інноваційного середовища та підвищенню ефективності бізнесу в цифровій економіці.

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