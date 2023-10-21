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В Краматорске за ремонт укрытий взялась компания с коррупционным прошлым

21 октября 2023 13:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Краматорске за ремонт укрытий взялась компания с коррупционным прошлым
Одно из столичных укрытий. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Краматорске Донецкой области будет ремонтировать укрытие компания, которую ранее подозревали в коррупционных схемах. На это из бюджета городского совета выделили 5 миллионов гривен. 

Об этом говорится на сайте Prozorro.

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Что известно о тендере

Известно, что тендер на обустройство укрытий в Краматорске городской совет объявил 20 сентября 2023 года. На соответствующие работы было выделено 5 миллионов гривен.

На аукцион пришла только одна компания — "Автоинтерстрой", которая предложила за свои услуги цену ниже от ожидаемой стоимости. Уже 13 октября с ней был заключен договор о ремонтных работах. Их планируют завершить до 29 ноября 2024 года.

Коррупционное прошлое

В то же время "Автоинтерстрой" имеет несколько неоднозначное прошлое. В Едином государственном реестре судебных решений есть уголовное дело за 2017 год, где фигурирует компания.

По словам правоохранителей, несколько фирм включительно с ней сговорились для того, чтобы завладеть государственными средствами.

Что известно о компании

Согласно имеющейся информации, компания "Автоинвестстрой" появилась в Краматорске в 2005 году. Ее основатели — Наталья Руденко и Александр Шахматов. Последний в настоящее время является действующим бенефициаром компании.

Как говорится на сайте Prozorro, компания подписала контрактов на выполнение государственных подрядов почти на 750 миллионов гривен.

Напомним, в Одесской области планируют построить новое укрытие для академического лицея. Соответствующий тендер объявил Нерубайский сельский совет, который планирует потратить на убежище более 20 миллионов гривен.

Добавим, в укрытия в детских садах не будут пускать посторонних. Такое решение также приходится на все столичные заведения дошкольного образования.

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