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У Краматорську за ремонт укриттів взялася компанія з корупційним минулим

21 жовтня 2023 13:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Краматорську за ремонт укриттів взялася компанія з корупційним минулим
Одне зі столичних укриттів. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Краматорську Донецької області ремонтуватиме укриття компанія, яку раніше підозрювали у корупційних схемах. На це з бюджету міської ради виділили 5 мільйонів гривень. 

Про це йдеться на сайті Prozorro.

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Що відомо про тендер

Відомо, що тендер на облаштування укриттів у місті Краматорськ міська рада оголосила 20 вересня 2023 року. На відповідні роботи виділили 5 мільйонів гривень.

На аукціон прийшла лише одна компанія — "Автоінтерстрой", яка запропонувала за свої послуги трохи нижчу ціну від очікуваної вартості. Вже 13 жовтня з нею уклали договір про ремонтні роботи. Їх планують завершити до 29 листопада 2024 року. 

Корупційне минуле

Водночас, "Автоінтерстрой" має дещо неоднозначне минуле. У Єдиному державному реєстрі судових рішень є кримінальна справа за 2017 рік, де фігурує компанія.

За словами правоохоронців, декілька фірм включно з нею змовилися для того, щоб заволодіти державними коштами. 

Що відомо про компанію

Згідно з наявною інформацією, компанія "Автоінвестстрой" з’явилась у Краматорську у 2005 році. Її засновники — Наталія Руденко та Олександр Шахматов. Останній наразі є чинним бенефіціаром компанії.

Як йдеться на сайті Prozorro, компанія підписала контрактів на виконання державних підрядів на майже 750 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в Одеській області планують побудувати нове укриття для академічного ліцею. Відповідний тендер оголосила Нерубайська сільська рада, яка планує витратити на сховище понад 20 мільйонів гривень. 

Додамо, в укриття в дитячих садочках не будуть пускати сторонніх осіб. Таке рішення також припадає на всі столичні заклади дошкільної освіти.

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